Mart’nália homenageia Djavan em prêmio

“É impossível apontar qual é a música mais linda de Djavan. Mas, sempre que ouço Topázio, sinto a presença dele ao meu lado e penso como sua música nos leva para todos os lugares”. Foi assim que Mart’nália justificou sua escolha para realizar uma gravação inédita de Topázio. A apresentação, que até o momento era surpresa até para Djavan, integra o Prêmio UBC 2021 em homenagem ao artista, que será apresentado dia 07 de outubro, no canal da União Brasileira dos Compositores, no Youtube. Além de Mart’nália, mais 10 grandes nomes da música brasileira participam com versões inéditas de sucessos do compositor alagoano. Os nomes seguem guardados à sete chaves e serão surpresa para o homenageado.