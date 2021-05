Martha Medeiros investe no mercado Home: lança a Toda Casa, com linha de produtos criados usando rendas brasileiras, conchas, ostras, galhos secos, madrepérola e cáctus encontrados pelas praias do estado de Alagoas. Que podem ser vistos fisicamente por meio de hora marcada, a partir de sábado. Nessa toada, já conta com uma missão especial: transformar a suíte presidencial do Palácio Tangará.