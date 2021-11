Marta Suplicy representa São Paulo em encontro com o Rei Felipe da Espanha

Marta Suplicy, na condição de representante da cidade de São Paulo, foi recebida, com outros prefeitos Ibero-americanos, pelo Rei Felipe da Espanha, nesta sexta-feira (5), no Palácio de Zarzuela, também uma das residências dos reis localizado nas montanhas de El Pardo.

“Depois do momento protocolar, tivemos uma conversa agradável com viva participação do rei, acompanhada de troca de ideias”, contou à coluna Marta.