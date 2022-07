Marta Suplicy recebeu Djamila Ribeiro e Achille Mbembe na 1ª Virada ODS

INTELECTUAIS. Durante a 1ª Virada ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) do Planeta, realizada no último final de semana, a secretária de Relações Internacionais de São Paulo, Marta Suplicy, recebeu o filósofo, teórico político e historiador camaronês Achille Mbembe, e a escritora Djamila Ribeiro. Em tempo: Djamila toma posse na Academia Paulista de Letras no dia 1º de setembro.

PODERES. A organização Esfera Brasil comemora um ano essa semana. O casal João Camargo e Ana Funaro Camargo tem protagonizado uma série de encontros com o objetivo de aproximar grandes empresários do setor público.

Foram mais de 40 eventos reunindo nomes como os de Paulo Guedes, Roberto Campos Netto, Fernando Haddad, Rodrigo Garcia, Tarcísio de Freitas, Rachel Maia e Luiza Trajano. Para agosto está sendo agendado um encontro batizado de O Equilíbrio dos Poderes – com Dias Toffoli, Ciro Nogueira, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, representantes dos três Poderes.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS. The Climate Reality Project, fundado por Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, abriu inscrições pelo site da organização para seu Treinamento Virtual Brasil 2022 de combate às mudanças climáticas, marcado para agosto.

METAVERSO. A Fiesp vai se associar ao escritório Peixoto & Cury Advogados para fomentar o potencial da realidade virtual no ambiente jurídico. A estreia será a realização de uma competição de arbitragem no Metaverso. No dia 21 de julho – com alunos da PUC e da FGV