Marta pode fechar com PDT, mas PT e PSB continuam na mira

MARTA SUPLICY. FOTO: ALEX SILVA/ESTADÃO

Marta Suplicy, que está sem partido, caminha para fechar com o PDT, de Carlos Lupi e Ciro Gomes. Ela esteve com o presidente da sigla no Rio e em São Paulo – mas, ao que a coluna apurou, já deixou claro que só entra em uma nova ‘casa’ se for para disputar a Prefeitura paulistana. Ou, no mínimo, para ser a vice, em composição com PT ou PSB, de Márcio França. De quem, aliás, anda muito próxima.

O namoro com o PT pode até dar em casamento, com a chancela de Lula. Marta também pode ser vice da chapa petista. Só não ficará fora do jogo. No horizonte dela está ainda o PROS, que já foi o partido dos irmãos Ciro e Cid.

…casamento

Lula e Marta se falaram pela última vez por carta, enquanto ele estava em Curitiba. Interlocutores atuam para uma conversa ao vivo mas ainda acham cedo, pelas resistências internas. E não há, dos dois lados, interesse de colocar “a cabeça para fora”. Até o Carnaval isso se decide.

Caiu na rede

Choveram memes com o tema “passar pano”, na internet, após Janaína Paschoal sair em defesa de Paulo Guedes. Para ela, a fala do ministro sobre AI-5 foi “comedida” e “alicerçada no que está ocorrendo no Brasil e na América Latina”, num cenário em que alguns líderes “estimulam conflitos”.

Lembrando: em Washington, o ministro disse “não se assustem se alguém pedir (a volta do) AI-5”. Depois avisou que foi mal interpretado.

Sem trégua

Rubens Nunes, advogado e fundador do MBL, vai entrar com pedido na Justiça para ser assistente de acusação se a sua ação contra Lula e José Dirceu prosperar. Ele entrou com ação pedindo a prisão preventiva dos dois petistas.

O caso está no MP de São Bernardo do Campo. Em tempo: “Rubinho”, como é mais conhecido, quer ser candidato a vereador e busca um partido.

Sinal fechado

Integrantes do Sindicato dos Petroleiros tornaram impraticável, ontem, a vida dos empregados da Petrobrás em Salvador. Com a cidade sob um dilúvio desde cedo, eles levavam duas horas para fazer um trajeto que demora muito menos, procurando acessos livres dos bloqueios montados pelos sindicalistas.

A polícia baiana, ao que se apurou, preferiu omitir-se de tentar desfazer a confusão montada.

Aluga-se

A TV Cultura está locando seus estúdios e outras dependências na Água Branca, além do Teatro Franco Zampari, que fica ao lado do Metrô Tiradentes. O foco são produtoras, artistas e empresas. Já há procura para 2020.

Arte no jogo

O novo Pacaembu abrigará uma unidade da Galleria Continua no Brasil. Fundado na Itália, o espaço tem filiais em Pequim e em Cuba. De acordo com a Allegra Pacaembu, concessionária que assumiu a reforma da área, a visitação à galeria será livre e gratuita.

Escola de Jazz

O Bourbon Street Fest – festival de jazz que mescla apresentações de nomes do gênero nas ruas e na casa de show do mesmo nome, em Moema – vai fazer parcerias com escolas públicas. A ideia é promover encontros dos músicos que vão conversar com os alunos.