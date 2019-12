Marta e Boulos discutem eleições em SP

Cotada para disputar a prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy conversou demoradamente com Guilherme Boulos (PSOL) no aniversário do sociólogo Fernando Guimarães, ontem, numa choperia em Pinheiros. A ex-prefeita, que está sem partido, trata do seu futuro – em compasso de espera do PT. Os dois falaram também sobre a ‘política de alianças’ do PT.

Ao que apurou a coluna, Marta está sem pressa. Tem até o fim de março para decidir se vai para o PT, PDT ou Pros. Enquanto isso, ela organiza a frente ampla de esquerda para combater o bolsonarismo. Boulos, por sua vez, não está disposto a disputar a prefeitura de SP no ano que vem. Nesta sexta-feira, ele almoça com sua colega de partido, a deputada federal Luiza Erundina, que o estimula a concorrer a prefeito da Capital.

O ex-governador Márcio França, pré-candidato do PSB a prefeito de SP, também prestigiou a festa de Fernando Guimarães, que aguarda o desfecho do seu processo de expulsão do PSDB. O socialista tem marcado presença em encontros públicos ao lado de Marta Suplicy.