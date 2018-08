Marqueteiro dá receita de propaganda em poucos segundos

O que pode fazer um candidato na TV em apenas 8, 10 ou 15 segundos? Ele precisa (1) se apresentar, (2) ter na mão um plano de governo , (3) destacar nele um ponto, e (4) divulgar a agenda com convergência de mídias, tipo “amanhã vou estar em tal cidade, às 16 h vou conversar com vocês pelo Facebook…” E o tempo todo expor, no rodapé, seu nome, número e endereço.

O “modelito eleitoral” é do marqueteiro Chico Santa Rita – que hoje vive em Portugal. !Já tivemos trabalho nessas condições… e deu certo. Mas precisa saber fazer”, concluiu em sua receita, feita a pedido da coluna.