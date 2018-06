Mario Mello deixa PayPal da América Latina para lançar app político

Mario Mello está deixando o comando do PayPal na América Latina. Para quê? Para tocar um projeto pessoal com viés político. O executivo criou um aplicativo para celular chamado Poder do Seu Voto, cuja missão é ser uma ponte, em tempo real, entre eleitores e seus representantes no Congresso.

Segundo apurou a coluna, o app é um simulador do voto distrital e terá conteúdo atualizado pela… Patri, com quem Mello fechou parceria.

Por meio do aplicativo, o eleitor fica sabendo como seus deputados e senadores se posicionam sobre os projetos que estão tramitando – e pode “avisá-los” online se está ou não de acordo.

Já os políticos terão à disposição, também via app, um mapa de como pensam seus eleitores e se suas posições representam esse pensamento.

Leia mais notas na coluna:

+ Rebelo defende Josué Gomes como candidato do PSB

+ Ferreira está otimista com projeto de privatização da Eletrobrás