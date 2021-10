Mario Frias deve convidar assessor de Gil Diniz para cargo de direção na Secretaria de Cultura

Mario Frias deve convidar Raphael Augusto Azevedo – hoje chefe de gabinete do deputado estadual Gil Diniz – para integrar cargo de direção na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro.

Leia Também Empresas exigem comprovante de vacinação contra covid para contratar

Azevedo, que tem experiência com publicidade, terá a missão de desenrolar a agenda de eventos da comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil. Mais precisamente, em setembro de 2022.

Download

A votação das prévias do PSDB não deve ocorrer por meio de urna eletrônica como em edições anteriores. O partido, segundo se apurou, encomendou um aplicativo que está sendo desenvolvido pela USP em parceria com universidade do Rio Grande do Sul.

Fica a dúvida: vai ter voto impresso?

Controle da…

A defesa de um DJ de 13 anos obteve decisão, em recurso no STJ, abrindo caminho para que ele possa comandar picapes fora de Curitiba – sua cidade de residência. A ação libera o menino de pedir autorização judicial para se apresentar fora do seu município. Conforme exige o Estatuto da Criança e o Adolescente.

…infância

Seu advogado, Paulo Henrique Costodio Rodrigues, elogia a decisão. Entretanto, a ministra relatora Nancy Andrigui, do STJ, colocou no acórdão publicado no último dia 5, que o juiz do domicílio “é o competente para disciplinar essa autorização mais ampla.”

Top brazuca

Aquarela do Brasil voltou para a liderança do ranking das canções brasileiras mais gravadas, de acordo com estudo realizado pelo Ecad, a ser divulgado no Dia da Música Popular Brasileira. Isto é, domingo.

Na segunda posição, Garota de Ipanema, de Vinicius e Tom Jobim. À frente de Carinhoso, de Pixinguinha e Braguinha, que era a primeira colocada em abril.

Eu voltei

Depois de tempos de ausência, Cabelo volta a expor na auroras a partir de amanhã. Sua obra traz referências que vão desde figuras de religiões de matrizes africanas até cosmologias dos povos originários do planeta. Serão apresentadas novas pinturas,