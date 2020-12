Marina Schroeder pinta peças do acervo de André Pedrotti

Ao “quarentar” na quarentena, Marina Schroeder se permitiu aproveitar o tempo longe da correria e repensar seus propósitos. “Assumi que a arte sempre fez parte da minha vida e que a partir disso, explorei diferentes possibilidades”, conta. “O convite para pintar a coleção de peças do acervo do meu amigo, André Pedrotti, para a nova loja dele no CJ Shops foi a oportunidade ideal para colocar ‘no papel’ toda bagagem adquirida em anos de cursos de arte”, comemora.