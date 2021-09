Marina Linhares lança linha de perfumes para casa. “Acredito que a casa deve aguçar todos os sentidos”, disse a designer de interiores, que recebe a especialista em aromas, Marilia Rocha hoje, para um bate-papo no Lounge One, do Shopping JK. “O olfato cria memórias, traz conforto. Hoje não consigo pensar em um ambiente sem isso”.