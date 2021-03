Marina Lima tem tarefa dupla em abril. Lança o livro Marina Lima Música e Letra bem como o EP Motim. Digital e gratuito, a obra reunirá as partituras de todas as 175 músicas gravadas pela cantora em seus 21 discos, somadas as quatro canções inéditas do EP, da Altafonte. As capas dos dois lançamentos trazem fotos de Candé Salles e projeto gráfico de Renato Gonçalves.