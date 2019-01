Quem for ao espetáculo de Robert Le Page, no Théâtre du Soleil em Paris, verá um pedaço do Brasil. Trata-se de uma placa, na entrada, com o nome de Marielle (Franco), com os dizeres “o samba não pode parar”.

