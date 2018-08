Mariana Ximenes marcará presença hoje no festival AgoraÉQueSãoElas com uma performance de O Anjo do Lar, de Virginia Woolf. “De tão progressista, o texto parece ter sido escrito hoje”, afirma a atriz a respeito do conteúdo, que é de 1931. Ela será acompanhada das artistas Flora Uchôa e Laura Fragoso durante a apresentação, na Unibes Cultural.