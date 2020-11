Mariana Ximenes ajudará a preparar uma ‘feijoada solidária’ no Capim Santo

No próximo sábado, Mariana Ximenes vai colocar a mão na massa e ajudar a preparar uma ‘feijoada solidária’ no Capim Santo, ao lado da chef Morena Leite, de quem é sócia na unidade carioca do restaurante. Nesse dia, quem pedir a feijoada pelo delivery em SP, estará ajudando a Casa do Zezinho – a cada pedido, R$ 20 serão destinados à instituição. “A ideia da ação nasceu após Morena ter visitado o local e visto como estão precisando de apoio, principalmente neste momento”, comenta a atriz.