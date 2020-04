Mariana Ximenes ajuda na preparação de mil marmitas de galinhada

Direto do Projac para a cozinha… Mariana Ximenes vai cozinhar no projeto Capim Solidário, da chef Morena Leite, de quem é sócia no restaurante Capim Santo. Na ação, nesta quinta (23), a dupla quer preparar, junto com uma equipe, mil marmitas de ‘galinhada’ que serão doadas a hospitais e comunidades da capital paulista.

“Primeiro veio o choque, depois o medo, então tive que ser firme, forte e prática, fechar meus negócios, interromper o contrato de trabalho com alguns colaboradores, suspender provisoriamente com outros, liguei e falei virtualmente com todos. Depois dessa missão, veio o vazio. Eu ainda não sabia como, mas que tinha que cuidar do maior número de pessoas possível”, conta Morena.

O preparo da receita acontece no Colégio São Luís, onde funciona a Cozinha Solidária do Grupo Capim Santo.