Mariana Rios lança álbum gospel intitulado ‘Basta Sentir Deus’

Em conexão com sua espiritualidade, Mariana Rios lança, nas plataformas digitais, seu novo projeto musical, intitulado de Basta Sentir Deus. “São hits em forma de oração”, conta a cantora, que teve a ideia do projeto no dia 2 de abril, na sexta-feira Santa.

“Nesse dia não estava me sentindo muito bem, estava absorvendo questões pelas quais o mundo está passando”, lembra. Tomou uma decisão, se sentou às 5h30 da manhã ao piano e compôs quatro canções. “Todas para Deus”.