Mariana Prates e Helena Sicupira falam sobre a Prasi, marca de joias da dupla

Inspiradas em paisagens naturais e na arquitetura brasileira, Mariana Prates e Helena Sicupira fundaram a Prasi. Trata-se de uma “marca de alta joalheria com peças confeccionadas na Itália e no Brasil, seguindo técnicas artesanais clássicas”, explica Helena. As joias podem ser encontradas em canais online como o Moda Operandi, o Goop Online e o Threadstyling. “E também em loja física, na NK Store”, diz Mariana.