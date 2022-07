Mariana Aydar priorizou adoção na hora de escolher seu pet

Mariana Aydar tinha desistido de ter mais bichinhos depois da morte de um dos seus cães. A cantora mudou de ideia influenciada pela filha, Brisa, e acabou adotando Sanfona. Sanfoninha é, como define Mariana, uma ‘cachorra pandêmica’ que ganhou um novo estilo de vida quando a cantora se mudou para Caraíva, na Bahia, durante o isolamento social.

“Ela ficava solta, ia e voltava da praia. Ela faz amizade com as pessoas muito fácil. Hoje em dia não vemos nossa vida sem ela”. Agora, a campanha de Brisa é pela entrada de um gato na família.

BALCÃO DO GIBA

FAROESTE. Parte do prazer de frequentar um bar é a possibilidade de nos transportar para fora de uma rotina (trabalho, casa, família…). O Esconderijo – bar da cervejaria Juan Caloto – promove esse tipo de experiência ao convidar seus clientes para uma espécie de velho oeste ou um “western spaguetti”. Tudo por ali tem um clima meio bangue-bangue.

O VELHO PIANO. O Esconderijo fica em um sobradinho da década de 40. Destaque para um piano de 110 anos – e que ainda funciona.

CARTA. O bar lançou uma carta de inverno, desenvolvida pelo bartender Felipe Damazio. Entre os coquetéis, um Bloody Mary (bem) desconstruído, o Morricone Sour (referência ao maestro e arranjador italiano Ennio Morricone). O Esconderijo fica na R. Gandavo, 398 – Vila Clementino.

BLOCO DE NOTAS

BIXIGA. Moradores e líderes religiosos prometem um ato pela preservação do sítio arqueológico Saracura no Bixiga. Marcada para amanhã, nas ruas do bairro, a ação vai defender a preservação do que foi encontrado durante as escavações da obra do Metrô no Bixiga, na área da antiga quadra da escola de samba Vai-Vai.

VAQUINHA. Entre os pré-candidatos que recorrem ao crowdfunding para bancar a campanha, Vinicius Poit, concorrendo pelo Novo ao Bandeirantes, está na frente. Arrecadou quase R$ 132 mil até ontem. Boulos que almeja a Câmara Federal tem R$ 92 mil – assim como Deltan Dallagnol que conseguiu R$ 124 mil.