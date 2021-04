Maria Casadevall colhe frutos pela sua atuação na série Coisa Mais Linda

Maria Casadevall está rindo à toa. A atriz tem recebido ótimas críticas no circuito internacional por sua atuação na série Coisa Mais Linda, da Netflix – que foi selecionada, pela revista americana Variety, uma das 30 melhores produções da plataforma de streaming. “Estou emendando um trabalho no outro”, confessa Maria, que pode ser vista no longa A Garota da Moto, dirigido por Luis Pinheiro, e na série Ilha de Ferro, ao lado de Cauã Reymond, no Globoplay.