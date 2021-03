Maria Bethânia empresta sua voz para evento virtual do GNT, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A cantora vai declamar A Surpresa e a crônica O Ritual, do livro A Descoberta do Mundo, poema de Clarice Lispector. A transmissão acontecerá domingo e segunda, no YouTube e também na plataforma Diálogos GNT.