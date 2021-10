Martelo batido, Maria Bethânia será a atração da 7ª edição do MASP Festa – evento beneficente que o museu organiza anualmente para arrecadar fundos para manutenção de seus programas.

O tema da festividade será Histórias Brasileiras – mesmo eixo que guia a programação do museu no biênio 2021-22. No dia 11 de novembro.