Maria Bethânia faz 75 anos hoje, mas quem ganha um presente são seus fãs. Prestes a lançar um disco de inéditas, a abelha rainha adianta, no online, dois singles do álbum. Começa hoje com um “pre-save” de um deles, batizado de Flor Encarnada – letra de Adriana Calcanhotto e acompanhamento do pianista Zé Manoel. Estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 25.