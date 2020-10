Maria Adelaide Amaral participa de reuniões no Zoom a Academia Paulista de Letras e escrita de novela

Nem a pandemia fez Maria Adelaide Amaral desacelerar. A dramaturga está em pleno processo de escrita de uma novela das seis, sobre o compositor de óperas brasileiro Carlos Gomes. “Isso me ocupa a maior parte do tempo. Trabalho todos os dias da semana, o que tem sido um privilégio”, afirma. No tempo que resta, a escritora se divide entre filmes, séries e reuniões no zoom da Academia Paulista de Letras.