Mariana Becker lança livro sobre suas viagens ao redor do mundo

Nas manhãs de domingo, Mariana Becker pode ser vista caminhando com desenvoltura pelos grids da Fórmula 1 – entrevistando pilotos e donos de equipe. Cidadã do mundo, ela está prestes a lançar o livro “Não Inventa, Mariana” (Ed. Labrador). “Não é um livro de Fórmula 1. É o olhar de uma brasileira em viagem, sem filtro nenhum”, disse. Nascida em Porto Alegre, ela vive em Mônaco, mas tem histórias em quase todos os cantos do planeta.

Mari, por exemplo, conta que passou dez dias no Marrocos em cima de um cavalo; narra uma noite de flamenco, na Espanha; e fala sobre o dia em que ligou para a recepção do hotel e pediu um “blowjob” (sexo oral). Claro, na verdade, Mari queria pedir um “blow dryer” (secador de cabelo). O lançamento é dia 4 de agosto, na Livraria Travessa, no RJ, e dia 11, na Livraria Taverna, em Porto Alegre. Em SP, o evento será na semana do GP do Brasil, em novembro.