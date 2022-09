Marcos Proença, o cabeleireiro das famosas, abre salão com Flávia Alessandra no Jardim Europa

O novo salão de beleza do cabeleireiro Marcos Proença em sociedade com a atriz Flávia Alessandra será inaugurado dia 5 de outubro – em um espaço de 630m² que ocupa dois andares no Jardim Europa. O projeto é assinado pela arquiteta brasileira radicada em Londres, Carolina Maluhy. “Quisemos reforçar o poder feminino. Usamos grafismos preto e marfim, característicos da geometria originária brasileira e feminina, que vem em referência aos grafismos indígenas de mulheres Kaiapó. Esses grafismos são usados desde as estampas do mobiliário até os quimonos desenhados para a equipe”, conta Carolina.

“Tudo pensado nos mínimos detalhes para que as mulheres saiam transformadas, não só pela estética, mas muito pela experiência sensorial que o projeto propicia”, explica Proença, que cuida dos cabelos de celebridades como Marina Ruy Barbosa. Um corte com o próprio ‘Pro’ (como é chamado carinhosamente pelas clientes) sai por R$ 680.

Tradicional casa de leilão contrata brasileira

Bianca Cutait é a nova especialista sênior do departamento de arte contemporânea e de pós-guerra da Bonhams. Fundada em 1793, essa é uma das mais tradicionais e importantes casas de leilão de arte e antiguidades do mundo. A brasileira é a primeira especialista sênior dedicada ao mercado latino. Seu papel é apoiar a expansão internacional com sua experiência e conexões para captar obras e potencializar a presença da Bonhams em Miami e toda a América Latina.

Dor da separação inspira Ruth Manus

A escritora Ruth Manus prepara para lançar em meados de outubro “Desfeita, Refeita”, seu primeiro livro de poemas. Seis anos depois de se mudar para Portugal para acompanhar o marido, Ruth passou pela dura realidade do fim de seu casamento. Diante da dor da separação e da sensação de fracasso, ela começou a escrever poemas sobre a jornada do sofrimento e da lenta, mas possível, recuperação. Ruth já vendeu mais de 20 mil exemplares pela editora Sextante.

Bloco de Notas

CORRUPÇÃO. Pesquisa realizada pelo Instituto Não Aceito Corrupção e Instituto QualiBest aponta que 55% dos brasileiros desconhecem os canais de denúncia contra a corrupção em seus municípios.

MÉDICOS. Segundo pesquisa divulgada pelo Medscape, 32% dos médicos brasileiros iniciaram atividade paralela devido ao fechamento de clínicas e demissões relacionadas à pandemia de covid-19.

DOAÇÃO. Os figurinos criados para o show do bicentenário da independência realizado no Parque da Independência, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa com gestão da Amigos da Arte, acabam de ser doados para o Fundo Social do Estado. A doação foi para o Circo Social Dom Bosco, iniciativa de formação de crianças e adolescentes nas técnicas circenses e esportivas.