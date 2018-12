Marcos Madureira deixa a vice-presidência e as funções executivas do Santander, após 15 anos de trabalho no Brasil e na Espanha. Mas continua a apoiar o CEO Sérgio Rial em projetos do banco.

