Vinholi fará tour por 100 cidades coordenando campanhas de Doria e Rodrigo Garcia em SP

Leia Também Prefeitura de SP coloca sua estrutura à disposição para receber refugiados ucranianos

O secretário de Desenvolvimento Regional e presidente do PSDB paulista, Marco Vinholi, está se preparando para deixar o Governo de SP, no dia 2. Não para disputar cargo eletivo, mas para se concentrar nas pré-campanhas de Doria e Rodrigo Garcia, das quais será coordenador. Deve visitar 100 cidades.

Cafezinho

Haddad se reuniu na quinta-feira com Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, cotado para ser seu vice na disputa ao Bandeirantes. Luiz Marinho, presidente do PT paulista, confirmou à coluna que o Solidariedade pode ter a vice se fechar com Haddad.

Persistente

Sabrina Sato, Mano Brown, Zeca Pagodinho e Gabi Amarantos farão parte da nova campanha da Buser. Na peça, Sabrina conta como desconstruiu estereótipos. “Rótulos fizeram parte da minha vida. Já me chamaram de gostosa, japa burra, caipira. Parei por causa disso? Não parei nem vou parar”