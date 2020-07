Marco Luque cria novos personagens no seu canal no YouTube

A pandemia inspirou Marco Luque a criar mais personagens: o impaciente e sem foco IvanXamã – ser iluminado que usa do xamanismo para se conectar a outras dimensões, e o massoterapeuta Guito. Os dois podem ser vistos em seu canal no YouTube, que ficou ainda mais ativo depois do início do isolamento social. “Acho importante poder continuar exercendo meu trabalho e levar humor e relaxamento para as pessoas durante esse período tão difícil”.