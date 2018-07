Chef aposta em rodízio de comida peruana nos Jardins

O chef Marco Espinoza comemora. Seu restaurante, Lima Cocina Peruana, localizado nos Jardins, acaba de implementar o primeiro rodízio de comida peruana de SP.

No cardápio, ceviches, tiradito, causas (bolinho feito com massa de batata), entre outros quitutes típicos do país andino. Para coordenar esse baile gastronômico, Espinoza contratou boa parte de sua equipe direto no Peru.

“A ideia de fazer o rodízio foi proporcionar um passeio pela gastronomia peruana, apresentar receitas autênticas, muitas não conhecidas no Brasil e que vão além do ceviche. E a carta de drinques tem o Pisco, aguardente peruana como destaque”.

O chef explica porque escolheu o bairro dos Jardins para montar o endereço: “É um bairro muito agradável. As pessoas fazem tudo a pé, dos paulistanos aos turistas que circulam pelas lojas, galerias de arte e cafés”.

Marco Espinoza/Iara Morselli