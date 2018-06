Nova ação sobre 2.ª instância fica também com Marco Aurélio

Os autores – em nome do PC do B – da nova ação no STF contra prisão após 2.ª instância ficaram animados: ela caiu com Marco Aurélio Mello, relator de dois processos semelhantes.

O pedido de liminar que acompanha a ação pode abrir caminho para que o ministro force a discussão do tema em plenário. A chance de a ação avançar é incerta, segundo os envolvidos, mas o tema é tido como importante demais para ser bancado por PEN ou OAB – autores dos outros pedidos.

