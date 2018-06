Marco Aurélio Mello disse não à Conamp. A associação do MP queria participar da ação do PC do B que questiona a prisão em 2.ª instância.

Para o ministro, ela não tem “afinidade com o preceito em jogo”. Ou seja, com a presunção de inocência.

Leia mais notas da coluna:

+ Promotor e juiz que mandaram esterilizar mulher são os mesmos que atuam em sua ação criminal

+ Cupido de Trump e Melania sonha que seu filho chegue à Casa Branca