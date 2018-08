Em acerto com Carlos Siqueira, semana passada, Marcio Lacerda obteve garantia de receber parte do Fundo Partidário do PSB para sua campanha em Minas.

Agora, que ele mantém a candidatura contra decisão do partido, falta saber como fica essa promessa. O mineiro jurava, ontem, que sua prioridade é fechar alianças para garantir tempo de TV.