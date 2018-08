Marcio Lacerda confia que terá 80% dos em convenção

Enquanto briga com Carlos Siqueira no TSE, sobre valer ou não a convenção de hoje do PSB mineiro, Marcio Lacerda se diz seguro de conseguir os 80% de votos necessários para manter a candidatura.

E conta com o sucesso de Marília Arraes para manter sua candidatura pelo PT em Pernambuco. Se ela vencer lá, argumenta, não há por que sacrificar o PSB mineiro.

