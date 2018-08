Márcio França muda planos e deve contratar marqueteiro Felipe Soutello

Márcio França mudou de planos. Ao invés de contratar Paulo de Tarso Santos como seu marqueteiro, deve fechar com Felipe Soutello. Este falou com o governador no final de semana e o acordo está próximo de ser fechado.

Soutello estava cotado para fazer a campanha de Mara Gabrilli e Ricardo Tripoli – candidatos tucanos ao Senado – mas Doria decidiu que o seu marqueteiro, Nelson Biondi, cuidará também da campanha dos colegas.

