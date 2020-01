Márcio França espera apoio do PDT e PV mas ‘flerta’ com Joice e Datena

Márcio França tem mantido conversas, reservadamente, com a deputada Joice Hasselmann e com José Luiz Datena. O ex-governador, empenhado em viabilizar sua candidatura a prefeito de SP, espera o apoio do PDT e PV. Ao mesmo tempo, flerta com a direita de olho em possíveis alianças…

França, do PSB, nega, apesar disso, que esteja “mudando de lado”, como reclamam, nos bastidores, seus antigos aliados de esquerda. “Só tive um partido em 40 anos de vida pública”, defende-se.

Coisa nossa

Na reunião com os seis pré-candidatos do PT à Prefeitura de SP, ontem, Lula encomendou a produção de material com os “feitos” de ex-prefeitos do partido – Fernando Haddad, Luiza Erundina e Marta Suplicy – embora as duas últimas não estejam mais no partido.

O ex-presidente listou com o carimbo petista os CEUs, Bilhete Único, o Mais Médicos, moradia popular, corredores de ônibus e ciclovias.

Big brother

Doria pediu à sua equipe no Palácio a criação de um sistema para acompanhar o andamento das principais obras por meio de câmeras. A ideia é permitir que o cidadão possa vê-las a qualquer hora, no portal do governo.

O pedido teve uma segunda motivação: o governador quer ter acesso às imagens em seu gabinete, para poder cobrar do secretariado em tempo real.

Quem dá mais?

O vereador Fernando Holiday (DEM) não vai “sair por aí” com a Hilux que era de Ciro Gomes e que a Justiça lhe repassou, como indenização pelas ofensas recebidas. Como antecipou ontem o blog da coluna, vai leiloá-la.

O valor determinado pela Justiça é R$ 38 mil mais os juros. Holiday pretende usar quase todo o dinheiro arrecadado para… pagar dívidas.

Ônibus digital

Grupo de 15 empresários que atuam na área de mobilidade urbana viaja no início de fevereiro para o Vale do Silício, nos EUA, em busca de soluções modernas para o transporte de ônibus. Ligados à Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano, vão circular por sete dias em meios de tecnologia digital.

Foco dominante nesses contatos: formas de conter a queda de passageiros e de modernizar as operações.

Experimental

A Orquestra Experimental de Repertório, que está completando 30 anos, promove concerto, dia 9 de fevereiro, em homenagem a Camargo Guarnieri.

No programa, que inclui a participação de Leonardo Hilsdorf ao piano, a Abertura Festiva, Sinfonia nº 2 – Uirapuru e Choro para Piano e Orquestra.

Fafá do B

Fafá de Belém vai se chamar, por um tempo, Fafá de São Paulo, numa campanha destinada a promover os principais carnavais pelo País.

Participante ativa da festa no Baixo Augusta, em parceria com a Booking.com ela estará nos desfiles do Galo da Madrugada, no Recife dia 22 de fevereiro, e em São Paulo, no dia 25.

Para o ano

A associação Paço das Artes Francisco Matarazzo Sobrinho, encarregada da gestão do MIS, do Paço das Artes e do MIS Experience, foi autorizada a captar cerca de R$ 27,5 milhões para seu plano anual de atividades para este ano.

Além da manutenção e realização de exposições, o projeto prevê eventos de difusão cultural em cidades do interior paulista.