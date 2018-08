Marcio França da entender que entrave do Pacaembu foi político

Antes de começar o debate na Band, quinta à noite, Marcio França deu a entender, com todas as letras, que o entrave em torno do Pacaembu foi político. A jornalistas, eximiu Bruno Covas de responsabilidade e culpou seu adversário João Doria. À coluna, Covas disse que isso era prova de que a atitude era eleitoral. Foi França quem tornou pública a disputa pelo terreno, depois que o TCM suspendeu a concessão.

Leia mais notas na coluna:

+ Caetano Veloso aprova outros candidatos, mas vai votar em Ciro Gomes

+ Candidatura de Lula tem ‘vida útil’ até início de setembro dias de vida útil