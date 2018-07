Em Vila Madalena, um salão de beleza… e autoestima

Depois de passar por vários salões, a cabeleireira Marcia Nascimento achou que era hora de ganhar autonomia e abrir o seu próprio. Como a maioria de suas clientes está na zona Oeste, elegeu um ponto no coração da Vila Madalena, onde funcionava anteriormente uma loja com uma grande vitrine. Lá abriu sua vitrine da beleza.

“Queria ter mais liberdade e estar mais à vontade para criar com a minha clientela”, explica. Mesmo com a dificuldade de empreender no País, Márcia acredita no empoderamento feminino e conta com uma equipe formada por mulheres:

“Sei o quanto é importante para as mulheres estar com uma boa autoestima, se cuidarem. Elas não vêm ao salão só para fazer a unha ou o cabelo, mas também para conversar, desabafar. Eu adoro”, conta.