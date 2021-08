Marcia de Moraes abre a exposição A Terceira – com 26 obras inéditas, que conjugam questões da arte e da psicanálise. “Nos desenhos que fiz, ao longo da pandemia, percebi que foram aparecendo gotas de chuva rasgando as obras”, relata a artista visual. “Então na mostra há vários trabalhos que abordam a angústia pandêmica”. Sábado, no CCBB-SP.