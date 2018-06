O Torcedores.com, de Marcelo Tas, começa a selecionar, a partir de segunda, a equipe que produzirá as reportagens especiais da Copa do Mundo da Rússia. O curso, gratuito, vai até 24 de março. Dez escolhidos, depois de trabalho feito, “entram em campo” – no site – em abril.

