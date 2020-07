Marcelo Sefarty é cotado para presidir o BB

Marcelo Serfaty é cotado para assumir a presidência do BB. Ele hoje preside o conselho de administração do BNDES e já exerceu o mesmo cargo no BB. O executivo trabalhou com Paulo Guedes mais de 30 anos atrás no então Banco Pactual.

Banco do Brasil informou na noite da sexta-feira que o presidente da instituição, Rubem de Freitas Novaes, entregou seu pedido de renúncia ao cargo ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia. Vai trabalhar como assessor de Guedes.