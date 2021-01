Marcelo Sampaio, do programa Garimpando, investe em conhecimento na pandemia

Marcelo Sampaio – apresentador do programa Garimpando, da Travel Channel – aproveitou a pandemia para aprofundar seus conhecimentos no universo do turismo que valoriza o bem estar e a alta qualidade de serviços. “O momento é de investir em conhecimento e entender que daqui pra frente todos valorizarão mais o sentir pleno, equilibrado e feliz”. O ex-chef de cozinha não diminuiu sua equipe, ao contrário, conectou-se com mais profissionais de lifestyle, trazendo marcas e destinos ao seu portfólio, em sua conta do Instagram: @garimpando.life.