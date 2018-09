Marcelo Quadros abre loja nos Jardins

Depois de um período em que atendia apenas com hora marcada em seu ateliê, Marcelo Quadros ficou com vontade de abrir um novo espaço, “aberto ao público, com vitrine.” Seu desejo virou realidade. Ele inaugura, quarta, nova loja nos Jardins.

E apresenta também sua nova coleção “com peças fluidas, tecidos leves e esvoaçantes, para vestir uma mulher feminina e sofisticada.” “Estou muito feliz com o resultado desse novo projeto e com conceito da loja que é um espaço aconchegante, moderno e que traduz o conceito de easy luxury que acredito e faz parte do meu lifestyle”, define.

Leia mais notas na coluna:

+ Partido Novo estuda pedir impugnação de Haddad

+ Não pode haver consulta ao TSE sobre Mourão, explica advogado