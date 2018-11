Marcelo Mussi abre mais uma casa: Gepetto

À frente da cozinha do disputado restaurante Pinocchio, Marcelo Mussi resolveu expandir. O chef abriu, semana passada, o Geppeto, no Itaim. A proposta é parecida para este “pai” de Pinocchio: culinária italiana com toque francês. A diferença é que a versão, além de dispor de espaço maior – Mussi deixa de atender média 40 clientes por noite no atual – e certo requinte, vai funcionar também durante o almoço “Era uma demanda antiga dos nossos frequentadores”, explica.