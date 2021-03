Marcelo D2 – a espera do seu quinto rebento já batizada de Maria Isabel – é uma das atrações da ViradaSP Online deste sábado. No show, ele apresenta clássicos do repertório como Alto Da Colina, Prelúdio Em Rimas Cariocas, Febre do Rato, Amar É Para Os Fortes e 1967, entre outras.

Na plataforma gratuita de streaming e vídeo por demanda #CulturaEmCasa.