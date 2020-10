Marcelo D2 fala sobre álbum elaborado via live streaming

No começo da quarentena, Marcelo D2 ficou bem assustado. “Eu não sabia o que faria, como usaria minha criatividade e basicamente me tornei um streamer”, conta. Acabou fazendo um álbum via live streaming no período de quarenta dias, quando escreveu, compôs e gravou. Incluiu a participação de sua mulher Luiza Machado na música É Amanhã (Vem). O disco Assim Tocam os Meus Tambores pode ser ouvido em todas as plataformas.