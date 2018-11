Marcel van Hattem é o primeiro líder do Partido Novo na Câmara. Deputado mais votado no RS, com 349 mil votos, foi escolhido por unanimidade pelos outros sete deputados da bancada.

Leia mais notas da coluna:

+ Mourão fala a investidores de NY que queriam ouvir… um militar

+ Presidente da Petrobrás deve ficar no posto