Marcas “classe A” abrem filiais em SP como a sapataria Fratelli Rossetti

Uma das marcas de sapatos mais celebradas do mundo, a Fratelli Rossetti, abre suas duas primeiras lojas na América Latina. “Uma em novembro no Shops Jardins e outra em dezembro no Shopping Cidade Jardim”, contou à coluna Zeco Auriemo, da JHSF. Fundada em 1953 por Renzo Rossetti e tocada hoje por seus filhos, Diego, Dario e Luca, a grife escolheu mostrar o novo design de suas butiques internacionais justamente no Brasil.

Também o restaurante preferido dos fashionistas, o Caviar Kaspia, inaugura filial brasileira no Shops Jardins. “Trata-se da segunda filial do Kaspia fora de Paris. A primeira abriu as portas na semana passada, em Dubai”, conta o empresário.

Qual é o atrativo das marcas classe A no Brasil? “O mercado de alta renda vem entregando boa performance de vendas e crescimento”, justifica o mentor do condomínio Fazenda Boa Vista, do aeroporto Catarina, do Fasano Fifth Avenue e outros.

O mercado de ações brasileiro respirou ontem – ainda que puxando para cima os juros futuros. Entre os players, entretanto, rondava uma pergunta: de onde saiu a informação, que circulou no fim da semana, dando conta de que Paulo Guedes havia pedido demissão?

Pois é, o boato provocou oscilação forte na B3 e foi desmentido pelo presidente da República e por Guedes, quando terminou o encontro de ambos.