Marca ‘slow fashion’ aposta em jeans

As sócias Luciana Amarante e Carolina Margarido aproveitaram a pandemia para decidir: vão abrir sua primeira loja física. A marca slow fashion escolheu São Paulo e tem foco em jeans. “O momento exige olhar para o mercado e acreditar no nosso negócio”, divide Carolina. “Nossas coleções são complementares, não existem temas e não fazemos liquidações”, pontua Luciana. E mais: acreditam na longevidade das roupas. “Uma peça não pode ter prazo de validade”, acrescenta a empresária, há mais de 30 anos no mercado jeans.