Marca de vestidos de noiva aposta no prêt-à-porter

O primeiro vestido de noiva que Renata Castro fez foi por encomenda de uma amiga de infância. Logo depois, outra resolveu fazer o mesmo pedido e ainda acrescentou na encomenda os figurinos das madrinhas. Daí para a abertura da Something Blue – junto com Mariana Tahan, que cuida de marketing e gestão administrativa da marca – foram apenas 4 meses. “Eu penso junto com a noiva como será o vestido.

Cada pessoa tem uma personalidade e isso é o mais importante”, explica a estilista, que também é consultora de imagem. “Ajuda, porque às vezes eu dou dicas sobre o que fica melhor em determinados tipos de corpo.” A novidade lançada há um mês é que, além da especialidade da grife (os vestidos sob medida), a Something Blue tem modelos já prontos. “Isso ajuda muito as madrinhas atrasadas”.

